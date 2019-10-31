Разин: опыт победил молодость. К игрокам «Северстали» претензий нет

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча со «Спартаком» (2:3 Б).
«Опыт победил молодость. У нас было несколько шансов выиграть, но, к сожалению, мы проиграли. Думаю, это заслуга «Спартака». Мы тоже старались, играли хорошо. К ребятам претензий нет.
Провольнев хорошо играет и другие матчи, не только со «Спартаком». Скажу, что сегодня была не лучшая его игра. Да, забил, но не без ошибок. Парень прогрессирует, старается. Конечно, наверное, отомстить всё же хочет «Спартаку».
С чем связаны последние неудачи? Всё вместе. Та же психология, ведь у нас команда молодая. Например, такие матчи, как сегодня, мы должны выигрывать. С «Нефтехимиком» не забили в овертайме, а нам тут же забили. С «Йокеритом» мы «2 в 0» не забили, нам тут же в обратку забили. Сегодня тоже: на буллитах уже практически ручки подняли, а тут раз...» — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 31 октября 2019
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