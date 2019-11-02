Форвард «Филадельфии» Рубцов дебютировал в НХЛ
Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Герман Рубцов провёл свой первый матч в НХЛ. Это произошло в игре с «Нью-Джерси Дэвилз».
Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу «Филадельфии». В своём дебютном матче в НХЛ Рубцов провёл на площадке 8 минут и не отметился результативными действиями.
31 октября тренерский штаб «Филадельфии Флайерз» возвратил Рубцова в основной состав из фарм-клуба «Лихай Вэлли». В нынешнем сезоне россиянин отыграл семь матчей в фарм-клубе АХЛ, в которых забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс».
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