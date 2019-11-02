Тренер «Питтсбурга»: состояние Малкина внушает оптимизм

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан оценил состояние нападающего Евгения Малкина. Россиянин получил травму в начале октября и с тех пор не принимал участия в официальных матчах. Евгений может выйти на лёд в предстоящей встрече с «Эдмонтон Ойлерз».
«Он хорошо выглядит. Может тренироваться без ограничений и набирает форму, тренируясь с командой. Всё это внушает оптимизм», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.
Российский нападающий получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2). После столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.
В этом сезоне Малкин в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ записал на свой счёт один результативный бросок при показателе полезности «+1».
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