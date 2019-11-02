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Макдэвид: хочу, чтобы в моей игре появились компоненты стиля Кросби

Макдэвид: хочу, чтобы в моей игре появились компоненты стиля Кросби
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о капитане «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Сегодня, 2 ноября, «нефтяники» проведут выездной матч регулярного чемпионата НХЛ с «пингвинами». Встреча начнётся в 20:00 мск.

«Кросби находится в центре внимания вот уже десяток лет. И замечательно справляется с этим. О нём никто не скажет ничего плохого. Кросби стал образцом для остальных. В детстве, когда учился играть в хоккей, я прежде всего равнялся на Кросби. И мне всегда нравилось играть против него.

Сидни добился огромного успеха. Я бы очень хотел, чтобы в моей игре появились некоторые компоненты его стиля. Думаю, это мне сильно помогло бы», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

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