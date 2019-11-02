Макдэвид: хочу, чтобы в моей игре появились компоненты стиля Кросби
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о капитане «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Сегодня, 2 ноября, «нефтяники» проведут выездной матч регулярного чемпионата НХЛ с «пингвинами». Встреча начнётся в 20:00 мск.
«Кросби находится в центре внимания вот уже десяток лет. И замечательно справляется с этим. О нём никто не скажет ничего плохого. Кросби стал образцом для остальных. В детстве, когда учился играть в хоккей, я прежде всего равнялся на Кросби. И мне всегда нравилось играть против него.
Сидни добился огромного успеха. Я бы очень хотел, чтобы в моей игре появились некоторые компоненты его стиля. Думаю, это мне сильно помогло бы», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.
Макдэвид: Овечкин держит золотой стандарт, когда речь заходит о голах
- 2 ноября 2019
-
14:54
-
14:20
-
14:12
-
13:55
-
13:30
-
13:04
-
12:55
-
12:22
-
12:00
-
11:40
-
11:08
-
11:00
-
10:45
-
10:26
-
10:00
-
09:45
-
09:27
-
09:17
-
08:50
-
08:24
-
08:14
-
07:58
-
07:31
-
06:57
-
06:50
-
06:38
-
06:35
-
06:13
-
05:57
-
05:21
-
05:09
-
04:47
-
04:38
-
03:54
-
03:14
Партнерский контент