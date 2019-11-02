Кросби: играть против Макдэвида очень тяжело. Все знают, на что он способен

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», в составе которого выступает форвард Коннор Макдэвид. Встреча состоится сегодня, 2 ноября, начало — в 20:00 мск.



«Я готовлюсь к этим матчам, понимая, что играть против него очень тяжело. Все знают, на что способен Коннор, как он играет. Поэтому надо быть всегда начеку и готовиться соответствующим образом.



Безусловно, на Макдэвида оказывалось очень сильное давление, и от него многого ждали. И он выдержал, отлично проявил себя. Это черта его характера. Каждый человек реагирует на такие вещи по-разному. Коннор всё сделал правильно», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.