Гюнцель: Малкин сделает «Питтсбург» сильнее, потому что это Малкин

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель поделился мнением о возвращении в строй форварда Евгения Малкина. Россиянин, не игравший с начала октября, может выйти на лёд во встрече с «Эдмонтон Ойлерз».



«Нет никаких вариантов кроме того, что он сделает нас сильнее. Потому что это Евгений Малкин», — приводит слова Гюнцеля официальный сайт НХЛ.



Российский нападающий получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2). После столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.



В этом сезоне Малкин в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ записал на свой счёт один результативный бросок при показателе полезности «+1».

Малкин — о возвращении в строй: чувствую себя нормально. Уже соскучился по льду