Гюнцель: Малкин сделает «Питтсбург» сильнее, потому что это Малкин
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель поделился мнением о возвращении в строй форварда Евгения Малкина. Россиянин, не игравший с начала октября, может выйти на лёд во встрече с «Эдмонтон Ойлерз».
«Нет никаких вариантов кроме того, что он сделает нас сильнее. Потому что это Евгений Малкин», — приводит слова Гюнцеля официальный сайт НХЛ.
Российский нападающий получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2). После столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.
В этом сезоне Малкин в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ записал на свой счёт один результативный бросок при показателе полезности «+1».
Малкин — о возвращении в строй: чувствую себя нормально. Уже соскучился по льду
- 2 ноября 2019
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