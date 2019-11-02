Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Виталий Кравцов забил первый гол после возвращения в «Трактор»

Виталий Кравцов забил первый гол после возвращения в «Трактор»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов отметился заброшенной шайбой в третьем периоде матча с екатеринбургским «Автомобилистом». Для форварда это первый гол после возвращения в «Трактор» из системы «Нью-Йорк Рейнджерс».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд:

«Трактор»

Демченко (Федотов);
Сергиенко — Виртанен, Тертышный — Седлак — Кравцов;
Калинин — Шепелев, Авцин — Малыхин — Лисин;
Меньшиков — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;
Бородкин, Гришаков, Коньков — Мансуров — Шолохов.

«Автомобилист»

Коварж (Фомин);
Гуркин — Вишневский, Доус — Мэйсек — Голышев;
Мамкин — Бодров, Литовченко — Холланд — Секстон;
Василевский — Трямкин, Белоусов — Дацюк — Гареев;
Переляев, Седов, Обидин — Попов — Хрипунов.

В Америке Кравцова накрыла русская хандра. В Челябинске ему будет веселее
Но талантливый форвард ещё обязательно попытается попасть в НХЛ. Возможно, даже в этом сезоне.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019