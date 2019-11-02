Скабелка: без голов нет побед, как бы ты ни сыграл

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от проигранного матча с ЦСКА (0:3). Поражение клуба стало пятым подряд.



«Без голов нет побед. Как бы ты ни играл, если не забиваешь, шансов на победу будет не слишком много. Сейчас используем паузу, поработаем над некоторыми моментами, пойдём дальше.



Линус Виделль хороший хоккеист, мастеровитый. Сегодня он мог забить и отдал отличный пас на Найта, который должен был забивать в пустые ворота, но не получилось. Команда усилилась, но не очень обнадеживающая информация по Пакаринену. Скорее всего, он пропустит длительный период.



Чем планируем заниматься в паузе? Дадим ребятам отдохнуть три дня, и шесть дней у нас будет до «Северстали», чтобы какие-то моменты подтянуть, доработать. График достаточно напряжённый, плотность была большая. Сейчас важно восстановиться, передохнуть и немного по-другому войти в следующий этап», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Барыс» потерпел пятое поражение подряд, уступив ЦСКА