Никитин: ЦСКА провёл не лучший матч, выиграли за счёт самоотверженности

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от гостевого матча с казахстанским «Барысом» (3:0).



«Мы провели не лучший матч. Но когда вратарь ловит кураж, и бросков много заблокировали… Что касается самоотверженности, у нас её сегодня было предостаточно, за счёт этого и выиграли. Готовимся к следующему матчу», — приводит слова Никитина официальный сайт «Барыса».



Первой заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать до концовки второго периода, когда счёт открыл защитник ЦСКА Богдан Киселевич. На 53-й минуте преимущество московской команды упрочил нападающий Михаил Григоренко. Точку во встрече поставил форвард ЦСКА Кирилл Капризов. Сухой матч записал на свой счёт вратарь «армейцев» Илья Сорокин.

«Барыс» потерпел пятое поражение подряд, уступив ЦСКА