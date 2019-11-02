Кравцов: у «Трактора» есть время подумать, будем показывать другой хоккей

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (3:5). Подопечные Петериса Скудры потерпели три поражения в пяти последних матчах, «Автомобилист» выиграл вторую встречу подряд после неудачной серии.



«Соперник реализовывал свои моменты, в отличие от нас, поэтому игра так сложилась. Всегда приятно, когда забиваешь, эмоции положительные. У нас есть время подумать, целых десять дней, будем стараться показывать другой хоккей и побеждать. С «Автомобилистом» можно играть, мы забили всего три гола, хотя могли намного больше, удача была на стороне соперника. По игре не считаю, что были слабее, мы сыграли хорошо», — передаёт слова Кравцова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Трактор» потерпел поражение от «Автомобилиста», у Дацюка — гол и передача