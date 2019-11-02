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Малкин сыграет с «Эдмонтоном», это будет его первый матч за месяц

Малкин сыграет с «Эдмонтоном», это будет его первый матч за месяц
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин примет участие во встрече с «Эдмонтон Ойлерз», сообщает американский клуб в своём «твиттере» со ссылкой на главного тренера Майка Салливана.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Ранее россиянин тренировался во втором звене с Алексом Гальченюком и Патриком Хёрнквистом.

Российский нападающий получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2). После столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.

В этом сезоне Малкин в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ записал на свой счёт один результативный бросок при показателе полезности «+1».

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