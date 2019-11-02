Малкин сыграет с «Эдмонтоном», это будет его первый матч за месяц

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин примет участие во встрече с «Эдмонтон Ойлерз», сообщает американский клуб в своём «твиттере» со ссылкой на главного тренера Майка Салливана.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



Ранее россиянин тренировался во втором звене с Алексом Гальченюком и Патриком Хёрнквистом.



Российский нападающий получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2). После столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.



В этом сезоне Малкин в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ записал на свой счёт один результативный бросок при показателе полезности «+1».

«Драка девочек». Кросби пытался драться, а Малкин получил глупую травму «Питтсбург» разгромил «Коламбус», а лидеры «пингвинов» закончили встречу с разным настроением.