Малкин сыграет с «Эдмонтоном», это будет его первый матч за месяц
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин примет участие во встрече с «Эдмонтон Ойлерз», сообщает американский клуб в своём «твиттере» со ссылкой на главного тренера Майка Салливана.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
Ранее россиянин тренировался во втором звене с Алексом Гальченюком и Патриком Хёрнквистом.
Российский нападающий получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2). После столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.
В этом сезоне Малкин в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ записал на свой счёт один результативный бросок при показателе полезности «+1».
«Драка девочек». Кросби пытался драться, а Малкин получил глупую травму
«Питтсбург» разгромил «Коламбус», а лидеры «пингвинов» закончили встречу с разным настроением.
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