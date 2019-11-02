Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нефтехимик» взял верх над «Ак Барсом» и одержал восьмую победу подряд

«Нефтехимик» взял верх над «Ак Барсом» и одержал восьмую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

В матче Континентальной хоккейной лиги нижнекамский «Нефтехимик» оказался сильнее казанского «Ак Барса» на домашней площадке, встреча завершилась со счётом 4:2. Подопечные Вячеслава Буцаева одержали восьмую победу подряд, у «Ак Барса» — два поражения в пяти последних матчах.

Команде хозяев удалось быстро открыть счёт, на шестой минуте заброшенной шайбой отметился форвард Александр Черников. На 35-й минуте Марат Хайруллин увеличил преимущество «Нефтехимика» удачным броском. В концовке второго периода нижнекамский клуб забил ещё два гола, авторами которых стали Павел Порядин и Андрей Сергеев. На 50-й минуте «Ак Барс» «размочил» счёт усилиями Мэттью Фрэттина. Вскоре голом отметился форвард гостей Данис Зарипов, установивший окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Черников (Казионов, Митчелл) – 05:58' (5x5)   2:0 Хайруллин (Шиксатдаров, Рясенский) – 34:41' (5x5)   3:0 Порядин (Шарифьянов) – 35:32' (5x5)   4:0 Сергеев (Митчелл, Шарипзянов) – 39:53' (5x4)   4:1 Фрэттин (Педан, Ли) – 49:07' (5x5)   4:2 Зарипов (Педан, Яруллин) – 52:04' (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019