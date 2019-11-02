«Нефтехимик» взял верх над «Ак Барсом» и одержал восьмую победу подряд

В матче Континентальной хоккейной лиги нижнекамский «Нефтехимик» оказался сильнее казанского «Ак Барса» на домашней площадке, встреча завершилась со счётом 4:2. Подопечные Вячеслава Буцаева одержали восьмую победу подряд, у «Ак Барса» — два поражения в пяти последних матчах.



Команде хозяев удалось быстро открыть счёт, на шестой минуте заброшенной шайбой отметился форвард Александр Черников. На 35-й минуте Марат Хайруллин увеличил преимущество «Нефтехимика» удачным броском. В концовке второго периода нижнекамский клуб забил ещё два гола, авторами которых стали Павел Порядин и Андрей Сергеев. На 50-й минуте «Ак Барс» «размочил» счёт усилиями Мэттью Фрэттина. Вскоре голом отметился форвард гостей Данис Зарипов, установивший окончательный счёт.