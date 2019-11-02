Салливан: Малкин сыграл хорошо, он влияет на «Питтсбург»

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после проигранного матча с «Эдмонтон Ойлерз» (1:2 ОТ) оценил игру российского нападающего Евгения Малкина. Форвард вернулся в строй после травмы, из-за которой пропустил месяц.
«Думаю, что Малкин сыграл хорошо. Вы можете видеть, как его появление в составе оказывает влияние на игру «Питтсбурга». Против нас гораздо сложнее играть, когда за нас выступает Малкин», — приводит слова Салливана Pens Inside Scoop в «Твиттере».
Первый период на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» прошёл без заброшенных шайб. На 28-й минуте счёт во встрече открыла команда гостей, заброшенную шайбу в свой актив записал нападающий Колби Кейв. Подопечным Майка Салливана удалось восстановить равновесие на табло в третьем периоде, голом отметился защитник Брайан Дюмулен. Встреча перешла в овертайм, где победу «Эдмонтону» принёс нападающий Леон Драйзайтль.
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