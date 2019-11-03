«Ванкувер» победил «Сан-Хосе». «Шаркс» потерпели пятое поражение кряду

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» на чужом льду победил «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Трэвиса Грина. Для «акул» это поражение стало пятым кряду, а «Кэнакс» продлили серию с очками до семи матчей.

Счёт был открыт на пятой минуте первого периода, отличился форвард гостей Брэндон Саттер. Спустя восемь минут цели достиг бросок лидера «Ванкувера» Элиаса Петтерссона. Во втором периоде игроки «Ванкувер Кэнакс» отличились ещё дважды — по одной шайбе забили Джейк Виртанен и Адам Годетт.

В заключительной трети «Шаркс» лишили сухаря Тэтчера Демко — в меньшинстве отличился Марк-Эдуар Власик. Впоследствии Элиас Петтерссон оформил дубль.