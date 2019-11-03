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Dallas News: Гурьянов — доза кофеина для «Старз», а связка с Хинцем — фейерверк

Dallas News: Гурьянов — доза кофеина для «Старз», а связка с Хинцем — фейерверк
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель издания Dallas News Мэттью Дефранкс после матча регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» — «Монреаль Канадиенс» (4:1) поделился мнением об игре российского нападающего «звёзд» Дениса Гурьянова в нынешнем сезоне.

«Гурьянов и Хинц считались будущим «Далласа», они им и остаются. Взрывная скорость, потрясающее мастерство, и у них всё ещё действуют контракты новичков. Сейчас они — самая весёлая часть «Далласа», их игра напоминает фейерверк. Понимаешь, что они сделают что-то яркое и громкое, но не знаешь, какую форму это примет.

Гурьянов — это доза кофеина, которой он мгновенно может разбудить сонную игру и завести «Даллас», забросив сумасшедший гол с неудобной или жёстко отрабатывая в обороне. Гурьянов не просто заслужил остаться в НХЛ, он заслужил право играть важную роль», — подытожил журналист.

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