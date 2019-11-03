«Салават» — «Динамо» Мн: защитник гостей Денисов забил гол в свои ворота

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимает минское «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В концовке второго периода защитник «зубров» Павел Денисов отправил шайбу в ворота своей команды. Гол записали на счёт нападающего «Салавата» Дмитрия Кугрышева.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Коледов, Умарк — Бурмистров— Хартикайнен;

Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Маннинен — Хохряков;

Панин— Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Лисовец — Гареев, Баранов— Картаев — Майоров.



«Динамо» (Минск):



Энрот (Толопило);

Готовец — Ерёменко, А. Костицын — Шор — Спунер;

Денисов — Евенко, Мартынов — Степанов— Демков;

Знахаренко — Бокун, Грецкий— Ковыршин — Павленко;

Дюков, Дадонов — Китаров — Павлович, Феоктистов.