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«Авангард» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
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17:20 Мск
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«Салават» — «Динамо» Мн: защитник гостей Денисов забил гол в свои ворота

«Салават» — «Динамо» Мн: защитник гостей Денисов забил гол в свои ворота
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимает минское «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В концовке второго периода защитник «зубров» Павел Денисов отправил шайбу в ворота своей команды. Гол записали на счёт нападающего «Салавата» Дмитрия Кугрышева.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Коледов, Умарк — Бурмистров— Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Маннинен — Хохряков;
Панин— Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Лисовец — Гареев, Баранов— Картаев — Майоров.

«Динамо» (Минск):

Энрот (Толопило);
Готовец — Ерёменко, А. Костицын — Шор — Спунер;
Денисов — Евенко, Мартынов — Степанов— Демков;
Знахаренко — Бокун, Грецкий— Ковыршин — Павленко;
Дюков, Дадонов — Китаров — Павлович, Феоктистов.

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