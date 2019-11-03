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«Металлург» обыграл «Сибирь» и прервал победную серию соперника

«Металлург» обыграл «Сибирь» и прервал победную серию соперника
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» принимал в Магнитогорске «Сибирь». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Ильи Воробьёва.

«Магнитка» вышла вперёд на 18-й минуте после точного броска в исполнении Дениса Паршина. На 35-й минуте преимущество уральского клуба укрепил Николай Кулёмин, реализовавший численное преимущество. В концовке второго периода Алексей Яковлев сократил отставание в счёте до минимума. В третьем игровом отрезке Егор Яковлев реализовал большинство и забросил третью шайбу в ворота гостей, а затем отличился Евгений Тимкин.

«Сибирь» прервала серию из шести побед, а «Металлург» одержал седьмую победу в восьми матчах. 12 ноября «Магнитка» примет на своей площадке «Трактор», а новосибирская команда в этот же день встретится в Ярославле с «Локомотивом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Паршин (Мозякин) – 17:29' (5x5)   2:0 Кулёмин (Матушкин, Расмуссен) – 34:00' (5x4)   2:1 Яковлев – 36:57' (5x5)   3:1 Яковлев (Антипин) – 47:34' (5x4)   4:1 Тимкин (Дронов, Коробкин) – 55:44' (5x5)
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