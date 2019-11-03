«Металлург» обыграл «Сибирь» и прервал победную серию соперника

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» принимал в Магнитогорске «Сибирь». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Ильи Воробьёва.



«Магнитка» вышла вперёд на 18-й минуте после точного броска в исполнении Дениса Паршина. На 35-й минуте преимущество уральского клуба укрепил Николай Кулёмин, реализовавший численное преимущество. В концовке второго периода Алексей Яковлев сократил отставание в счёте до минимума. В третьем игровом отрезке Егор Яковлев реализовал большинство и забросил третью шайбу в ворота гостей, а затем отличился Евгений Тимкин.



«Сибирь» прервала серию из шести побед, а «Металлург» одержал седьмую победу в восьми матчах. 12 ноября «Магнитка» примет на своей площадке «Трактор», а новосибирская команда в этот же день встретится в Ярославле с «Локомотивом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.