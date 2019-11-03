Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

3 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись пять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо» — 9:1.

«Металлург» победил «Сибирь» — 4:1.

СКА переиграл рижское «Динамо» — 4:3 Б.

ХК Сочи сломил сопротивление «Куньлунь Ред Стар» — 2:0.

«Авангард» победил московское «Динамо» — 4:3.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланировано три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.