Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
3 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись пять матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо» — 9:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
9 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Сошников (Маннинен) – 12:00' (5x5) 2:0 Кадейкин (Жарков, Кугрышев) – 12:22' (5x5) 3:0 Жарков (Кугрышев, Кадейкин) – 15:45' (5x5) 4:0 Арзамасцев (Сошников, Маннинен) – 18:18' (5x5) 5:0 Умарк (Маннинен) – 21:24' (5x4) 6:0 Хартикайнен (Умарк) – 27:42' (5x4) 6:1 Ерёменко (Степанов, Спунер) – 35:55' (5x4) 7:1 Кугрышев – 36:39' (5x5) 8:1 Сошников (Умарк, Ларсен) – 46:48' (5x4) 9:1 Кадейкин (Панин, Кугрышев) – 50:30' (5x5)
«Металлург» победил «Сибирь» — 4:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Паршин (Мозякин) – 17:29' (5x5) 2:0 Кулёмин (Матушкин, Расмуссен) – 34:00' (5x4) 2:1 Яковлев (Логинов) – 36:57' (5x5) 3:1 Яковлев (Антипин) – 47:34' (5x4) 4:1 Тимкин (Дронов, Коробкин) – 55:44' (5x5)
СКА переиграл рижское «Динамо» — 4:3 Б.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Б
Динамо Р
Рига
1:0 Бурдасов (Кузьменко) – 04:19' (5x5) 2:0 Барабанов (Галенюк, Лехтеря) – 21:40' (5x5) 2:1 Дарзиньш (Редлихс М.) – 25:47' (5x5) 2:2 Макмиллан (Дарзиньш, Алишаускас) – 28:30' (5x5) 2:3 Макмиллан (Дарзиньш) – 35:33' (5x5) 3:3 Кузьменко (Барабанов, Карпов) – 39:14' (5x4) 4:3 Марченко – 65:00' (ПБ)
ХК Сочи сломил сопротивление «Куньлунь Ред Стар» — 2:0.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Коллинз (Эллис, Бертильссон) – 17:22' (5x5) 2:0 Стрёмвалль (Росен, Коллинз) – 19:22' (5x4)
«Авангард» победил московское «Динамо» — 4:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Хиетанен (Шипачёв, Яшкин) – 04:29' (5x4) 1:1 Семёнов – 05:44' (5x5) 2:1 Бек (Войнов, Шумаков) – 22:51' (5x4) 3:1 Андригетто (Франсон, Широков) – 41:10' (5x5) 3:2 Хиетанен (Тарасов, Чайковски) – 47:25' (5x5) 3:3 Яшкин – 48:56' (4x5) 4:3 Бек (Войнов) – 56:24' (4x4)
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланировано три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.
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