Кузнецов стал третьей звездой игрового дня

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.



Главной звездой дня признан чешский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана, оформивший хет-трик во встрече с «Калгари Флэймз» (4:2).



Второй звездой стал американский форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, в матче с «Анахайм Дакс» (4:2) отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей.



Замкнул тройку лучших хоккеистов игрового дня российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, в матче с «Калгари» отдавший два голевых паса.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».

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