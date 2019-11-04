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Кузнецов стал третьей звездой игрового дня

Кузнецов стал третьей звездой игрового дня
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Главной звездой дня признан чешский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана, оформивший хет-трик во встрече с «Калгари Флэймз» (4:2).

Второй звездой стал американский форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, в матче с «Анахайм Дакс» (4:2) отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей.

Замкнул тройку лучших хоккеистов игрового дня российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, в матче с «Калгари» отдавший два голевых паса.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».

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