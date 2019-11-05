Наместников забил пятый гол в сезоне НХЛ. Видео
Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 6:2 в пользу гостей.
Владислав Наместников забил гол после передачи Коннора Брауна и Ника Пола.
Видео с голом Наместникова можно посмотреть в официальном «твиттере» «Оттавы Сенаторз».
Таким образом, россиянин набрал второе очко в матче. Ранее он отметился результативной передачей.
В нынешнем сезоне НХЛ Наместников провёл 12 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
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