Наместников забил пятый гол в сезоне НХЛ. Видео

Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 6:2 в пользу гостей.

Владислав Наместников забил гол после передачи Коннора Брауна и Ника Пола.

Видео с голом Наместникова можно посмотреть в официальном «твиттере» «Оттавы Сенаторз».

Таким образом, россиянин набрал второе очко в матче. Ранее он отметился результативной передачей.

В нынешнем сезоне НХЛ Наместников провёл 12 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.