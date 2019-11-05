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Торгаев: КХЛ становится ровнее. Середняки даже опаснее, чем исторические лидеры

Торгаев: КХЛ становится ровнее. Середняки даже опаснее, чем исторические лидеры
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Амура» Павел Торгаев подвёл итоги выступления хабаровского клуба в первой части регулярного чемпионата КХЛ, а также поделился мнением об общем уровне лиги.

«Тренерский штаб не видит смысла в каких-то промежуточных оценках. Сезон продолжается, ситуация в нашей конференции очень плотная, от зоны плей-офф „Амур“ отделяют две-три победы, от третьей команды Востока — десять очков. Понятно, что в этой гонке все будет решаться во второй половине чемпионата.

У нас профессиональный клуб, не возникло никакой паники, все поддерживали друг друга. Эти поражения были с разницей в одну шайбу, команда вела конкурентную борьбу, не хватало мельчайших нюансов, в том числе в плане психологии. Но мы вышли из этой ситуации, что показало силу «Амура».

Недельная пауза пойдёт «Амуру» только на пользу. Отдышимся, залечим травмы, потренируемся — и снова в бой. Настроение рабочее, видим наши резервы, все главные матчи чемпионата ещё впереди.

Лига становится ровнее, каждый может отнять очки у каждого, а клубы-середняки часто даже опаснее, чем исторические лидеры. Возможности команд также выровнял переход на маленькие площадки, хоккей стал проще и атлетичнее", — цитирует Торгаева Russia-Hockey.

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