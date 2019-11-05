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ФХР вручила индивидуальные награды игрокам и членам сборной России

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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ФХР вручила индивидуальные награды игрокам и членам сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Федерация хоккея России вручила индивидуальные награды игрокам и членам национальной команды.

Полный список наград:

Лучший бомбардир — Гусев Никита
Лучший снайпер — Григоренко Михаил
Самый ценный игрок — Гусев Никита
Джентльмен года — Зуб Артём
Незаметный герой — Рогатин Константин
Лучший новичок — Сергачёв Михаил
Дебют в сборной — Кудрявцев Павел
Ставка на сезон — Жафяров Дамир
Моя страна Россия — Сошников Никита
За вклад в развитие хоккея — Юрзинов Владимир Владимирович

В 2019 году сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира. В матче за третье место российская команда в серии послематчевых бросков сломила сопротивлении Чехии (3:2 Б). Лучшим бомбардиром национальной команды стал Никита Гусев, набравший 16 (4+12) очков. Столько же очков в активе Никиты Кучерова.

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