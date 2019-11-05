ФХР вручила индивидуальные награды игрокам и членам сборной России

Федерация хоккея России вручила индивидуальные награды игрокам и членам национальной команды.

Полный список наград:

Лучший бомбардир — Гусев Никита

Лучший снайпер — Григоренко Михаил

Самый ценный игрок — Гусев Никита

Джентльмен года — Зуб Артём

Незаметный герой — Рогатин Константин

Лучший новичок — Сергачёв Михаил

Дебют в сборной — Кудрявцев Павел

Ставка на сезон — Жафяров Дамир

Моя страна Россия — Сошников Никита

За вклад в развитие хоккея — Юрзинов Владимир Владимирович

В 2019 году сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира. В матче за третье место российская команда в серии послематчевых бросков сломила сопротивлении Чехии (3:2 Б). Лучшим бомбардиром национальной команды стал Никита Гусев, набравший 16 (4+12) очков. Столько же очков в активе Никиты Кучерова.