Все голы молодёжной сборной России в обзоре первого матча Суперсерии-2019

Сборная России U20 одержала победу в первом матче Суперсерии-2019. Соперником была национальная команда QMJHL. Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Стэйшн» и завершилась победой россиян со счётом 4:3.
В ходе матча сборная России уступала со счётом 1:3, но смогла отыграться и добиться победы. В составе победителей по два гола забили Дмитрий Завгородний и Александр Хованов. Также Завгородний и Хованов сделали по две результативные передачи.
Голы сборной России также можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.
Таким образом, североамериканские легионеры сборной России организовали все голы национальной команды в первом матче Суперсерии. Как сообщает издание Sportsnet, Завгородний и Хованов повторили достижение Ивана Телегина, установленное в Суперсерии 2011 года. Телегин до сегодняшнего дня был единственным игроком в российской сборной, кто набирал четыре очка в одном матче Суперсерии.
- 5 ноября 2019
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