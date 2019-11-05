«Эдмонтон» заинтересован в Окулове, главный претендент — «Монреаль»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» заинтересован в услугах нападающего московского ЦСКА Константина Окулова, информирует североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. Генеральный менеджер клуба Кен Холланд отправился на Кубок Карьяла, где в том числе будет просматривать Окулова. По имеющейся информации, главным претендентом на форварда остаётся «Монреаль Канадиенс».
В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 24-летний Окулов принял участие в 23 матчах, записав на свой счёт 14 (6+8) баллов при показателе полезности "+5" и восьми минутах штрафа.
Напомним, что Окулов не задрафтован в НХЛ. В 2018 году «Монреаль» задрафтовал под общим 38-м номером одноклубника Окулова — защитника Александра Романова.
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