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«Эдмонтон» заинтересован в Окулове, главный претендент — «Монреаль»

«Эдмонтон» заинтересован в Окулове, главный претендент — «Монреаль»
Хоккей / КХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» заинтересован в услугах нападающего московского ЦСКА Константина Окулова, информирует североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. Генеральный менеджер клуба Кен Холланд отправился на Кубок Карьяла, где в том числе будет просматривать Окулова. По имеющейся информации, главным претендентом на форварда остаётся «Монреаль Канадиенс».

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 24-летний Окулов принял участие в 23 матчах, записав на свой счёт 14 (6+8) баллов при показателе полезности "+5" и восьми минутах штрафа.

Напомним, что Окулов не задрафтован в НХЛ. В 2018 году «Монреаль» задрафтовал под общим 38-м номером одноклубника Окулова — защитника Александра Романова.

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