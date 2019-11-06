Обозреватель ESPN: нетипичная игра для Подколзина. Он был каким-то тихим

Обозреватель ESPN Крис Питерс поделился мнением о втором матче Суперсерии-2019 между молодёжной сборной России и командой Главной юниорской лиги Квебека (3:4 ОТ).

«Травма травмой, но для Подколзина это была не вполне типичная игра. Он был каким-то тихим, не было его привычной энергии. Прыжка вперёд я от него не увидел. Да, он много боролся, были силовые приёмы и несколько неплохих атак. Было видно, что ему непросто. Травма может оказаться серьёзной, хотя он получил зелёный свет от своего штаба незадолго до того, как Лавуа забил победный гол. Василий принял участие в послематчевом рукопожатии. Посмотрим, сможет ли он участвовать в следующих матчах.

Лучшим игроком россиян признали Дмитрия Завгороднего, который забил гол-красавец в начале встречи. Он здорово выглядел в этих двух матчах — игрок опытный и очень подвижный», — отметил обозреватель ESPN.

Подколзин — о сезоне: не считаю, что напрасно теряю время