Лундквист — о конкуренции с Георгиевым: теперь мне придётся больше работать

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист рассказал о конкуренции с российским вратарём Александром Георгиевым.
37-летний швед помог команде в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:1), отразив 35 бросков из 36. До этой встречи Лундквист не принимал участия в трёх матчах подряд.
«Перед началом сезона я знал, что этот год будет немного другим, что я не буду играть так много. На протяжении всей карьеры мне не приходилось много тренироваться, чтобы быть готовым к матчам, потому что я просто много играл. Сейчас мне придётся больше работать, чтобы быть готовым. Это в новинку», — цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ.
В сезоне-2019/20 ветеран провёл семь матчей в регулярном чемпионате, одержав три победы. Он отражает 91,6% бросков, пропуская 3,19 шайбы в среднем за матч.
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