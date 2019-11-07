Куинн: в возрасте Лундквиста нужны перемены, но ему не нравится это
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением о вратаре команды Хенрике Лундквисте.
37-летний швед отразил 35 бросков из 36 в домашнем матче с «Детройт Ред Уингз» (5:1). До этого ветеран не принимал участия в трёх встречах подряд.
«По мере того как хоккеист становится старше, ему необходимо вносить определённые коррективы. Лундквист знает об этом. Я уверен, что ему не нравится это. Конечно, он хочет проводить по 65-70 матчей в регулярном чемпионате. Я бы не хотел, чтобы в моей команде был вратарь, который не ставит перед собой такой цели. Хэнк — умный парень. Он понимает, что в его возрасте необходимы перемены», — приводит слова Куинна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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