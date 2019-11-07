Шарипзянов: сборная России была сильнее и должна была выигрывать

Защитник сборной России Дамир Шарипзянов прокомментировал поражение в матче Кубка Карьяла с командой Финляндии (3:4).

«К сожалению, проиграли, пропустили в меньшинстве. Рад, что забил первый гол. Начал немного скомкано, но потом старался играть в свой хоккей и помогать команде. Всегда стараюсь подключаться к атаке. Тренерский штаб говорил, что если есть моменты, четвёртым подключаться. Бурдасов отдал классную передачу, а мне оставалось только попасть.

Считаю, что мы были сильнее финнов, просто не забили свои моменты. Пропустили ненужные голы, тот же самый буллит. Должны были выигрывать. Я считаю, что мы сегодня выглядели лучше, но счёт на табло.

Анттила – большой нападающий, у него трудно отобрать шайбу. Нужно ближе к нему играть, не давать подъезжать к нашим воротам, играть жёстче. Когда Маннинен убегал на наши ворота, то я хотел сыграть поближе. С Артёмом Зубом поговорили, мы оба должны были страховать друг друга. Обидно проигрывать, будем работать дальше и готовиться к следующей игре», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.