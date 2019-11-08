Панарин продлил результативную серию до 7 матчей, забросив 8-ю шайбу в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После первого периода подопечные Дэвида Куинна впереди — 1:0.
Автором единственной шайбы стал российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. 28-летний хоккеист отметился на 20-й минуте встречи. Таким образом нападающий продлил результативную серию до семи матчей. В 14 матчах чемпионата на счету Артемия восемь голов и семь передач.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ
В межсезонье Панарин подписал соглашение с «синерубашечниками» сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).
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