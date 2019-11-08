Защитник «Аризоны» Любушкин набрал первое очко в сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимает «Коламбус Блю Джекетс» (1:1, завершён первый период).

Автором шайбы «Аризоны» стал Карл Сёдерберг. Шведский нападающий удачно замкнул дальнюю штангу, сыграв на добивании после броска Ильи Любушкина. Для российского защитника эта результативная передача стал первым очком в нынешнем сезоне НХЛ. Ворота «Коламбуса» защищает Йоонас Корписало.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В этом сезоне Любушкин принял участие в семи матчах регулярного чемпионата НХЛ. В его активе 1 (0+1) очко при показателе полезности "+1" и восьми минутах штрафного времени. В среднем за матч Илья проводит на льду 12 минут 10 секунд.