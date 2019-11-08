Дюклер одним движением обыграл и сбил Ковальчука с ног. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. «Лос-Анджелес» потерпел второе поражение подряд.

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук записал на свой счёт результативную передачу, благодаря чему прервал четырёхматчевую серию без очков. При этом продлилась другая его серия — он не забил в восьмом матче кряду.

В одном из эпизодов матча форвард «Оттавы» Энтони Дюклер одним движением обыграл и сбил Ковальчука с ног. После обыгрыша Ковальчука канадский нападающий укатился за ворота Джека Кэмпбелл, и момент был заигран.

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