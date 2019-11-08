Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты североамериканской лигой отмечены не были.

Лучшим игроком второй день подряд признан голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист. Шведский голкипер парировал 45 из 47 бросков в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:2), одержав вторую победу кряду.

Второй звездой признан форвард «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст, оформивший дубль в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3). Американский нападающий отличился в овертайме, прервав 10-матчевую победную серию «островитян».

Замкнул тройку лучших нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон. Канадец оформил дубль в матче с «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ), также забросив вторую шайбу в овертайме.