Пяаярви — о переходе в КХЛ: был уверен, что смогу найти работу в НХЛ

Нападающий «Локомотива» Магнус Пяаярви рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в ярославскому клубе.
«Я считаю, что провел неплохой год. К сожалению, „Оттава“ выступила неудачно, у нас менялся тренерский штаб, ушли несколько ключевых игроков. Но своей игрой я был доволен и был уверен, что в этом сезоне смогу найти работу в НХЛ. Этого не произошло, я ждал до сентября, после чего сказал себе: «Окей, значит будем что-то менять в жизни».
Я до последнего ждал предложений из НХЛ. Но мы не смогли с клубом прийти к соглашению, шло время, и мне нужно было принимать решение. Я посчитал, что мне пора открыть новую главу в жизни и попробовать себя в КХЛ.
Почему подписал контракт на два года? Подумал, что раз у Антона Ландера контракт двухлетний, то значит и я тоже хочу соглашение на два года», — цитирует Пяаярви пресс-служба КХЛ.
- 8 ноября 2019
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