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Мойсанен — о «Тракторе»: в середине регулярки трудно что-то поменять в защите

Мойсанен — о «Тракторе»: в середине регулярки трудно что-то поменять в защите
Хоккей / КХЛ 0

Тренер вратарей «Трактора» Ари Мойсанен после открытой тренировки рассказал о первых впечатлениях от новой команды.

«Пока рано ещё о чём-то говорить, прошла всего одна тренировка. Могу только сказать, что мы рады, что удалось увидеться сегодня, хорошо потренироваться. Нам нужно больше выигрывать, ловить больше шайб. В середине регулярно чемпионата трудно что-то поменять в защите, поэтому будем концентрироваться на небольших, но очень важных вещах.

Схожесть челябинской и финской школ вратарей? Мне сложно сказать, потому что методики тренировок вратарей в принципе везде отличаются. Могу только отметить, что в Финляндии мы стали уделять внимание тренировкам с вратарями раньше, чем где-либо ещё», — передаёт слова Мойсанена корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Юрзинов: пригласить Мойсанена было моим решением. Он хороший тренер вратарей
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