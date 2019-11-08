Мойсанен — о «Тракторе»: в середине регулярки трудно что-то поменять в защите

Тренер вратарей «Трактора» Ари Мойсанен после открытой тренировки рассказал о первых впечатлениях от новой команды.
«Пока рано ещё о чём-то говорить, прошла всего одна тренировка. Могу только сказать, что мы рады, что удалось увидеться сегодня, хорошо потренироваться. Нам нужно больше выигрывать, ловить больше шайб. В середине регулярно чемпионата трудно что-то поменять в защите, поэтому будем концентрироваться на небольших, но очень важных вещах.
Схожесть челябинской и финской школ вратарей? Мне сложно сказать, потому что методики тренировок вратарей в принципе везде отличаются. Могу только отметить, что в Финляндии мы стали уделять внимание тренировкам с вратарями раньше, чем где-либо ещё», — передаёт слова Мойсанена корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 8 ноября 2019
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