Кучеров забросил 5-ю шайбу в сезоне, отметившись точным броском в Стокгольме

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» встречается с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды выясняют отношения в Стокгольме.



«Молнии» открыли счёт на 4-й минуте стараниями Никиты Кучерова, которому ассистировали Брейден Пойнт и Кевин Шаттенкирк. Для россиянина гол стал 5-м в сезоне.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте НХЛ.

Кучеров проводит 14-й матч в сезоне. Теперь на его счету пять заброшенных шайб и семь результативных передач.

В сезоне-2018/19 россиянин стал обладателем приза «Арт Росс Трофи», набрав 128 (41+87) очков. Награда вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ. Кучеров опередил ближайшего преследователя, капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, на 12 баллов.