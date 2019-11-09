Емелин: сезон для меня начинается с нуля, надо всё вспоминать заново

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин рассказал о ходе восстановления после травмы. 33-летний защитник рассчитывает вернуться в строй в ближайшее время.



«Есть протокол, которого мы с докторами и тренерами придерживались и которому следуем до сих пор. Через два месяца, как и было рекомендовано, я мог выйти на лёд. 6 ноября я вышел в первый раз и готовлюсь дальше по программе. Скоро уже присоединюсь к команде. Продолжаю работать в зале, крутить велосипед, и сейчас потихоньку включается лёд. С каждым днём, думаю, будет всё больше и больше занятий, будем поднимать физику.



Надо всё вспоминать заново. Можно сказать, сезон начинается с нуля, поэтому и над катанием приходится больше работать, и с шайбой, над удержанием, чтобы опять вернуть то чувство, когда ты на льду. Здорово вновь ощутить, как ты катишь. Поскорее уже хочется вернуться в основу и начать играть», — цитирует Емелина пресс-служба «Авангарда».

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