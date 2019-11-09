Мойсанен: приход в «Трактор» — серьёзный вызов

Тренер вратарей «Трактора» Ари Мойсанен поделился впечатлениями от пребывания в челябинском клубе.
«Каждый раз, когда приходишь в новую команду, — это вызов. Сейчас у нас очень серьёзный вызов, так как сезон начался не очень хорошо. Все ждут побед, нам нужно показать себя, вернуть нашу игру и начать побеждать.
Пока не знаю, как мы будем определять основного вратаря. Посмотрим по ситуации и всё обдумаем. «Трактору» нужно начать побеждать. Будем проводить каждый матч, как игру плей-офф, несмотря на то что плей-офф ещё не начался. К каждой встрече будем относиться как к самой важной.
Вратарям должны нравиться все броски, это их работа. Они не могут выбирать, какой бросок получат, — должны останавливать всё. Не будем забывать, что скорость шайбы составляет примерно 140 км/час, а шайба очень маленькая. Каждый бросок сложен и опасен, не бывает лёгких бросков. Каждый бросок по-своему тяжёлый», — цитирует Мойсанена официальный сайт «Трактора».
Посмотреть видео можно на канале «Трактора» в YouTube.
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