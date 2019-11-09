Маклеллан — о Ковальчуке: все хотят, чтобы он вновь забивал по 50 голов за сезон

Главный тренер клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан поделился мнением об игре российского нападающего Ильи Ковальчука. Решением тренера опытный форвард переведён в четвёртое звено.



«Ковальчук — магнит для СМИ и всех, кто ждёт его появления в Зале славы НХЛ. Все хотят, чтобы он вновь стал снайпером, забивающим по 50 голов за сезон, как это было много лет назад. Мы тоже этого хотим.



Он не всегда хорош. Были более удачные вечера, были и такие, когда он выглядел плохо. Но это касается всей команды, не стоит перекладывать ответственность только на Ковальчука», — приводит слова тренера LA Kings Insider.



Напомним, Ковальчук не забивает на протяжении восьми матчей и за четыре последних встречи записал на свой счёт лишь одну результативную передачу. В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард принял участие в 16 матчах, записав на свой счёт 9 (3+6) баллов при показателе полезности «–10» и 12 минутах штрафного времени.