Наместников забил шестой гол в сезоне НХЛ. Видео
Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников забил шестой гол в нынешнем сезоне НХЛ. Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».
Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве. Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу «Сенаторз».
Наместников забил в концовке первого периода, ему ассистировали Тайлер Эннис и Колин Уайт. Таким образом, Владислав набрал 11-е очко в нынешнем сезоне НХЛ, забросив 6 шайб и сделав 5 результативных передач.
Всего в НХЛ россиянин провёл 376 матчей, в которых забил 72 гола и сделал 97 результативных передач.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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