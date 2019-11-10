Наместников забил шестой гол в сезоне НХЛ. Видео

Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников забил шестой гол в нынешнем сезоне НХЛ. Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».

Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве. Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу «Сенаторз».

Наместников забил в концовке первого периода, ему ассистировали Тайлер Эннис и Колин Уайт. Таким образом, Владислав набрал 11-е очко в нынешнем сезоне НХЛ, забросив 6 шайб и сделав 5 результативных передач.

Всего в НХЛ россиянин провёл 376 матчей, в которых забил 72 гола и сделал 97 результативных передач.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20