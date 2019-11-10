«Оттава» забросила две шайбы за четыре секунды

В эти минуты на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Оттава Сенаторз» и «Каролина Харрикейнз». В ходе первого периода «Оттава» установила любопытное достижение — при счёте 1:0 в свою пользу на 17-й минуте игрового времени «Оттаве» удалось забросить две шайбы за четыре игровые секунды.



Сначала отличился российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников, которому ассистировали Тайлер Эннис и Колин Уайт, а сразу после розыгрыша шайбы в центре «Сенаторз» провели молниеносную атаку, в которой отличился Жан-Габриэль Пажо - ассистентом в этой результативной атаке был записан Ник Пол.



Видео эпизода можно посмотреть на YouTube-канале SportsNet.