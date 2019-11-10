«Питтсбург» а серии буллитов победил «Чикаго», у Малкина две передачи

«Питтсбург Пингвинз» на домашней арене одержали победу в серии буллитов над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Питтсбурга».
Счёт был открыт во второй периоде — на 28-й минуте встречи отличился чешский нападающий «Чикаго» Доминик Кубалик. Чуть менее чем через две минуты игрового времени Патрик Кейн увеличил разрыв в счёте.
В третьем периоде «Питтсбургу» удалось сократить отставание в счёте — с передачи Евгения Малкина отличился Джейк Гюнцель, а в третьем периоде с передачи всё того же Малкина шайбу забросил Брайан Раст, переведя встречу в овертайм.
В овертайме голов забито не было и встреча перешла в послематчевую серию буллитов, в которой сильнее оказались «Пингвинз». В их составе буллит не забросил Евгений Малкин, а за «Чикаго» промахнулись Джонатан Тэйвз и Алекс Дэбринкэт.
Евгений Малкин провёл на льду 18 минут и 8 секунд, отметившись двумя результативными передачами и закончив матч с показателем полезности «+1». Малкин был признан второй звездой матча. Алекс Гальченюк за 16 минут и 17 секунд очков не набрал и завершил матч с нулём в графе «+/-».
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