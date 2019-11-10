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«Питтсбург» а серии буллитов победил «Чикаго», у Малкина две передачи

«Питтсбург» а серии буллитов победил «Чикаго», у Малкина две передачи
Хоккей / НХЛ 0

«Питтсбург Пингвинз» на домашней арене одержали победу в серии буллитов над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Питтсбурга».

Счёт был открыт во второй периоде — на 28-й минуте встречи отличился чешский нападающий «Чикаго» Доминик Кубалик. Чуть менее чем через две минуты игрового времени Патрик Кейн увеличил разрыв в счёте.

В третьем периоде «Питтсбургу» удалось сократить отставание в счёте — с передачи Евгения Малкина отличился Джейк Гюнцель, а в третьем периоде с передачи всё того же Малкина шайбу забросил Брайан Раст, переведя встречу в овертайм.

В овертайме голов забито не было и встреча перешла в послематчевую серию буллитов, в которой сильнее оказались «Пингвинз». В их составе буллит не забросил Евгений Малкин, а за «Чикаго» промахнулись Джонатан Тэйвз и Алекс Дэбринкэт.

Евгений Малкин провёл на льду 18 минут и 8 секунд, отметившись двумя результативными передачами и закончив матч с показателем полезности «+1». Малкин был признан второй звездой матча. Алекс Гальченюк за 16 минут и 17 секунд очков не набрал и завершил матч с нулём в графе «+/-».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Кубалик (Саад, Куккук) – 27:09' (5x5)   0:2 Кейн (де Хаан) – 28:47' (5x5)   1:2 Гюнцель (Малкин, Макканн) – 36:04' (5x5)   2:2 Раст (Марино, Малкин) – 50:57' (5x5)   3:2 Макканн – 65:00' (ПБ)
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