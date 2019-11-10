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Кузнецов: хоккей сейчас простой. Всем надо возвращаться за шайбой

Кузнецов: хоккей сейчас простой. Всем надо возвращаться за шайбой
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (5:2).

«У нас получается делать выходы „три в два“ и „два в одного“, когда держим шайбу в своей зоне. Хоккей сейчас достаточно простой. Надо возвращаться за шайбой. И не только одному защитнику, а всем пятерым ребятам», — цитирует Кузнецова пресс-служба НХЛ.

Российский нападающий Евгений Кузнецов набрал два очка, забросив шайбу и ассистировав Бэкстрёму в четвёртой результативной атаке «столичной» команды. Он был признан первой звездой матча.

Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 21 секунду и завершил матч с «+1», Дмитрий Орлов записал на свой счёт одну результативную передачу в первой голевой атаке «Вашингтона» — его показатель полезности «+2».

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 9 ноября 2019 года
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