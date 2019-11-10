Дамир Жафяров не сыграет с Чехией на Кубке Карьяла из-за микротравмы
Сегодня, 10 ноября, в Финляндии завершается первый этап Евротура — Кубок Карьяла. В третьем матче на турнире сборная России сыграет с Чехией. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14:30 мск.
«Нападающий Дамир Жафяров пропустит третий матч Кубка Карьяла с Чехией из-за микротравмы, полученной в столкновении в предыдущей встрече», — сообщает пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».
Команда Алексея Кудашова сыграет в следующем составе:
Самонов (Бобков);
Блажиевский — Ожиганов, Слепышев — Карнаухов — Окулов;
Зуб — Рафиков, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов;
Фазылзянов — Сергеев, Шумаков — Семёнов — Сошников;
Мищенко — Шарипзянов, Кудрявцев — Алексеев — Каюмов, Кадейкин.
Жафяров впервые забросил шайбу в составе сборной России на Евротуре
Россия завершит Кубок Карьяла битвой с Чехией. LIVE
Алексей Кудашов попробует одержать вторую победу в качестве главного тренера сборной.
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