Дамир Жафяров не сыграет с Чехией на Кубке Карьяла из-за микротравмы

Сегодня, 10 ноября, в Финляндии завершается первый этап Евротура — Кубок Карьяла. В третьем матче на турнире сборная России сыграет с Чехией. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14:30 мск.

«Нападающий Дамир Жафяров пропустит третий матч Кубка Карьяла с Чехией из-за микротравмы, полученной в столкновении в предыдущей встрече», — сообщает пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».

Команда Алексея Кудашова сыграет в следующем составе:

Самонов (Бобков);

Блажиевский — Ожиганов, Слепышев — Карнаухов — Окулов;

Зуб — Рафиков, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов;

Фазылзянов — Сергеев, Шумаков — Семёнов — Сошников;

Мищенко — Шарипзянов, Кудрявцев — Алексеев — Каюмов, Кадейкин.

Жафяров впервые забросил шайбу в составе сборной России на Евротуре