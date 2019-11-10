Кузнецов: не такой уж я забивной, чтобы планировать «птичку»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (5:2) прокомментировал празднование забитого гола.
«Мы хорошо с шайбой вышли из своей зоны. Две передачи, и я открылся посередине. Дима Орлов отдал мне хороший пас. Почему отпраздновал гол «птичкой»? Особо это не планирую. Не такой уж я забивной человек, который может исполнять в каждом матче. Но сейчас так получилось, что забил. Вот и показал на эмоциях.
Воспоминания о Кубке Стэнли перед матчем? Нет-нет, это уже история. Если жить былыми заслугами, то далеко не уедешь. Конечно, это принципиально для болельщиков. Такой накал страстей… Но у нас этот накал в каждом матче», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».
Кузнецов снова делает «птичку»! Убежал и забил красивый гол «Вегасу»
Челябинец обрёл себя после всех неприятных историй.
- 10 ноября 2019
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