Кузнецов: не такой уж я забивной, чтобы планировать «птичку»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (5:2) прокомментировал празднование забитого гола.



«Мы хорошо с шайбой вышли из своей зоны. Две передачи, и я открылся посередине. Дима Орлов отдал мне хороший пас. Почему отпраздновал гол «птичкой»? Особо это не планирую. Не такой уж я забивной человек, который может исполнять в каждом матче. Но сейчас так получилось, что забил. Вот и показал на эмоциях.



Воспоминания о Кубке Стэнли перед матчем? Нет-нет, это уже история. Если жить былыми заслугами, то далеко не уедешь. Конечно, это принципиально для болельщиков. Такой накал страстей… Но у нас этот накал в каждом матче», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

Кузнецов снова делает «птичку»! Убежал и забил красивый гол «Вегасу» Челябинец обрёл себя после всех неприятных историй.