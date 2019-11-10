Сборная России всухую проиграла Чехии в заключительном матче на Кубке Карьяла

Сборная России провела заключительный матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Подопечные Алексея Кудашова проиграли в Хельсинки чешской команде со счётом 0:3.



Сборная Чехии вышла вперёд в середине первого периода после точного броска в исполнении экс-форварда «Магнитки» Яна Коваржа. Во втором игровом отрезке зрители не увидели ни одной заброшенной шайбы. В третьем периоде преимущество команды Милоша Ржиги укрепил форвард «Трактора» Лукаш Седлак, реализовавший большинство. На последней минуте окончательный счёт установил нападающий «Металлурга» Андрей Нестрашил. Голкипер сборной Чехии Роман Уилл записал в актив шат-аут.



В первом матче на турнире сборная России проиграла Финляндии со счётом 3:4, а затем обыграла Швецию — 5:4 Б. Чехи ранее провели матчи со шведами (3:1) и финнами (3:2 Б).

Россия уступила Чехии на Кубке Карьяла. LIVE Алексей Кудашов не смог одержать вторую победу в качестве главного тренера сборной.