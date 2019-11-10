Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сборная России всухую проиграла Чехии в заключительном матче на Кубке Карьяла

Сборная России всухую проиграла Чехии в заключительном матче на Кубке Карьяла
Хоккей / Евротур 0

Сборная России провела заключительный матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Подопечные Алексея Кудашова проиграли в Хельсинки чешской команде со счётом 0:3.

Сборная Чехии вышла вперёд в середине первого периода после точного броска в исполнении экс-форварда «Магнитки» Яна Коваржа. Во втором игровом отрезке зрители не увидели ни одной заброшенной шайбы. В третьем периоде преимущество команды Милоша Ржиги укрепил форвард «Трактора» Лукаш Седлак, реализовавший большинство. На последней минуте окончательный счёт установил нападающий «Металлурга» Андрей Нестрашил. Голкипер сборной Чехии Роман Уилл записал в актив шат-аут.

В первом матче на турнире сборная России проиграла Финляндии со счётом 3:4, а затем обыграла Швецию — 5:4 Б. Чехи ранее провели матчи со шведами (3:1) и финнами (3:2 Б).

Россия уступила Чехии на Кубке Карьяла. LIVE
Алексей Кудашов не смог одержать вторую победу в качестве главного тренера сборной.
Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
10 ноября 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Чехия
Окончен
3 : 0
Россия
1:0 Коварж (Ржепик) – 10:32' (5x5)   2:0 Седлак – 51:04' (5x5)   3:0 Нестрашил – 59:45' (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019