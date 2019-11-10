Стэмкос: ощущение, будто «Тампа» последний раз играла в США месяц назад

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о двух победах команды в матчах с «Баффало Сэйбрз», которые состоялись в Стокгольме. До встречи в Швеции предыдущий матч «молнии» провели в Нью-Йорке 1 ноября.



«После двух побед настроение, конечно, намного лучше. По забавному стечению обстоятельств, мне кажется, что-то подобное нашей команде и было нужно. Замечательная поездка. У нас и до этого был продолжительный выезд, после которого команда без заезда домой укатила на более длинный срок.



Матчей не было почти неделю, зато мы провели вместе кучу времени и, уверен, стали за эти дни более сплочённым коллективом. Думаю, это и по игре «Тампы» в обоих матчах было заметно. Впрочем, вернуться домой после такого долгого отсутствия всё равно будет очень приятно. Сейчас такое ощущение, будто мы играли в Нью-Йорке месяц назад», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Сергачёв и Стэмкос встали на защиту Волкова, который попал под хит Ристолайнена