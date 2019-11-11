Ермаков: приятно играть за олимпийскую сборную против сильных европейских команд

Защитник олимпийской сборной России Андрей Ермаков подвёл итоги Кубка Германии, где команда заняла второе место.



«Мы завершили турнир победой, это уже большой плюс. Думаю, мы хорошо турнир провели, ответственно. Немного обидно, что со сборной Германии не получилось – надо было дожимать соперника в основное время. Но всё равно это урок для нас и опыт. Могли занять первое место, нам это по силам на любом турнире.



Думаю, каждый взял от этого вызова в сборную что-то хорошее. От игры к игре мы прибавляли – в тактическом, в игровом плане. Хорошая работа всей команды. Тренеры нам всё хорошо и доступно объясняли, проводили хорошие разборы матчей. И, надо сказать, мы в сборной сплотились как коллектив. Вообще, приятно во время паузы в чемпионате КХЛ приезжать в расположение олимпийской сборной и играть против сильных европейских команд, это польза для всех», — цитирует защитника официальный сайт ФХР.

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