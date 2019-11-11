Ржига: предлагали Ягру пост генменеджера сборной, но он хочет быть игроком

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига рассказал, что предлагал 47-летнему форварду «Кладно» Яромиру Ягру пост генерального менеджера национальной команды.
«Едва я пришёл работать главным тренером сборной Чехии, сразу же поговорил с Ягром. Мы предлагали Яромиру пост генерального менеджера. Но он пока хочет быть действующим игроком. Я уважаю его решение.
Ягр сам должен сказать, чем хочет заниматься. Как только он решит, что пора помочь сборной Чехии, его подключат к этой теме моментально. Вообще, Яромир не просто спортсмен, а лицо чешского хоккея. Дипломат высшего уровня, наш амбассадор.
Однажды я вернусь в КХЛ? Хотелось бы ещё поработать в КХЛ. Но это далеко. Я сейчас думаю только о сборной Чехии и не распыляюсь на другие варианты», – приводит слова Ржиги «Матч ТВ».
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