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Ржига: предлагали Ягру пост генменеджера сборной, но он хочет быть игроком

ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ржига: предлагали Ягру пост генменеджера сборной, но он хочет быть игроком
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига рассказал, что предлагал 47-летнему форварду «Кладно» Яромиру Ягру пост генерального менеджера национальной команды.

«Едва я пришёл работать главным тренером сборной Чехии, сразу же поговорил с Ягром. Мы предлагали Яромиру пост генерального менеджера. Но он пока хочет быть действующим игроком. Я уважаю его решение.

Ягр сам должен сказать, чем хочет заниматься. Как только он решит, что пора помочь сборной Чехии, его подключат к этой теме моментально. Вообще, Яромир не просто спортсмен, а лицо чешского хоккея. Дипломат высшего уровня, наш амбассадор.

Однажды я вернусь в КХЛ? Хотелось бы ещё поработать в КХЛ. Но это далеко. Я сейчас думаю только о сборной Чехии и не распыляюсь на другие варианты», – приводит слова Ржиги «Матч ТВ».

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