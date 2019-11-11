И. Воробьёв: будет неплохо, если «Металлург» сохранит игру на уровне октября

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о задачах команды, которая провалила старт нынешнего сезона.



«Думаю, последние месяц-полтора мы довольно неплохо прошли. Было бы неплохо, если бы мы на том же уровне остались, что тоже не так просто. В силу опять того, что мы месяца полтора-два отставали от всей группы команд в КХЛ. Они становились лучше. А нам пришлось наращивать, и ребятам уважение и хвала, что вцепились и это сделали. Но ещё раз скажу, это было непросто.



На последние две игры с Минском и «Сибирью» ни физических, ни эмоциональных сил особо не было. Было бы хорошо, если по качеству игры мы останемся на уровне октября. Это было бы уже здорово. Это тоже не так просто сделать потому, что другие от нас впереди. Мы сейчас пытаемся добраться до них.



Задача — показывать игру, которую мы показывали в октябре. От матча к матчу, командную рабочую игру. Выигрывать как можно больше матчей. На Востоке конкуренция очень приличная. И есть команды не хуже», — приводит слова Воробьёва Magcity74.

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