Сергачёв: успех «Нефтехимика» меня не удивил

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал выступление «Нефтехимика» в нынешнем сезоне.

«Меня успех команды не удивил. Мне кажется, нижнекамцы провели отличную работу по подписанию хороших игроков и предоставлению шансов молодым воспитанникам клуба. Считаю, что в нашем городе много талантливых ребят, их надо просто раскрыть. Чем «Нефтехимик» сейчас и занимается», — приводят слова Сергачёва «Известия».

«Нефтехимик», набрав 31 очко в 27 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Уроженец Нижнекамска выступает в НХЛ с сезона-2016/17. В 2016 году «Монреаль Канадиенс» выбрал Сергачёва в первом раунде драфта под общим 9-м номером.