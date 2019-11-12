Сергачёв: успех «Нефтехимика» меня не удивил
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал выступление «Нефтехимика» в нынешнем сезоне.
«Меня успех команды не удивил. Мне кажется, нижнекамцы провели отличную работу по подписанию хороших игроков и предоставлению шансов молодым воспитанникам клуба. Считаю, что в нашем городе много талантливых ребят, их надо просто раскрыть. Чем «Нефтехимик» сейчас и занимается», — приводят слова Сергачёва «Известия».
«Нефтехимик», набрав 31 очко в 27 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Уроженец Нижнекамска выступает в НХЛ с сезона-2016/17. В 2016 году «Монреаль Канадиенс» выбрал Сергачёва в первом раунде драфта под общим 9-м номером.
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